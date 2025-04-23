الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب الشرقية تنظم ندوة تعريفية عن التنمر

شباب الشرقية تنظم
شباب الشرقية تنظم ندوة تعريفية عن التنمر

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إنه تم تنفيذ مجموعة من الانشطة الخاصة بمركز السلامة النفسية لمجموعة من النشء وتناول مسئولى خدمات الدعم النفسيى ظاهرة التنمر وأضرارها وكيفية تخطى تأثير تلك الظاهرة وكذا أوجه الدعم النفسيى لضحايا ظاهرة التنمر وآلية الحصول على خدمات الدعم النفسي والتى تقدمها مراكز السلامة النفسية بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي والتابعة لوزارة الشباب والرياضة  وبتباعية مركز السلامه النفسية بمركز شباب ناصر. . 

شباب الشرقية تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك"

وقال إنه تم الإشراف على ذلك من الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية  للشباب والدكتور احمد حماد مدير عام الشباب والمهندس السيد محمد خليل  معاون وكيل الوزارة للشباب ومنسق المركز وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية بناء الإنسان.  

شباب الشرقية: تنفيذ ندوة دينية عن اليتيم

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ظاهرة التنمر خدمات الدعم النفسي مركز السلامة والصحة النفسية محموعة من النشء تنفيذ مجموعة من الانشطة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية

مواد متعلقة

شباب الشرقية تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك"

شباب الشرقية: تنفيذ ندوة دينية عن اليتيم

شباب الشرقية: تكثيف الأنشطة الرياضية بإدارة مشتول

مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية بمركز شباب ناصر في الشرقية
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-4-2025

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية