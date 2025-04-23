شباب الشرقية تنظم ندوة تعريفية عن التنمر

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إنه تم تنفيذ مجموعة من الانشطة الخاصة بمركز السلامة النفسية لمجموعة من النشء وتناول مسئولى خدمات الدعم النفسيى ظاهرة التنمر وأضرارها وكيفية تخطى تأثير تلك الظاهرة وكذا أوجه الدعم النفسيى لضحايا ظاهرة التنمر وآلية الحصول على خدمات الدعم النفسي والتى تقدمها مراكز السلامة النفسية بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي والتابعة لوزارة الشباب والرياضة وبتباعية مركز السلامه النفسية بمركز شباب ناصر. .

وقال إنه تم الإشراف على ذلك من الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للشباب والدكتور احمد حماد مدير عام الشباب والمهندس السيد محمد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب ومنسق المركز وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية بناء الإنسان.

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