114 عاما علي ميلادها، "أستاذة الأجيال"، سهير القلماوي، أول مصرية تدخل الجامعة، وأول فتاة تحصل على الماجستير والدكتوراه.. وأول رئيس لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. طه حسين قام بدور الأب في حياتها

سهير القلماوى، الابنة الروحية للدكتور طه حسين، أديبة وكاتبة وأستاذة أكاديمية، أول فتاة مصرية تدخل الجامعة، وأول فتاة تحصل على الماجستير والدكتوراه فى مصر بل وفى الوطن العربى، لقبت بـ"أستاذة الأجيال"، هى أول رئيس لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، رحلت فى مايو عام 1997.

فى مثل هذا اليوم 20 يوليو عام 1911، أي منذ 114 عاما، وُلدت الدكتورة سهير القلماوي لأب يعمل طبيبًا في مدينة طنطا وأم شركسية، وفي عام ١٩٢٩ كانت أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا)، حيث التحقت بكلية الآداب التي كان عميدها طه حسين، واختارت قسم اللغة العربية الذي كان يرأسه، فكانت الوحيدة بين ١٤ شابا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وكانت تتفوق عليهم، تبعتها فى ذلك الكاتبة أمينة السعيد.

أول فتاة تحصل على الدكتوراه

كما كانت أول فتاة مصرية تحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب، واختصت رسالتها برواية “ألف ليلة وليلة” بإشراف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

خطت خطوات طويلة فى مجال الصحافة فعملت محررة في مجلة الجامعة المصرية، ثم أصبحت رئيس تحريرها، بدأت بعدها تكتب في مجلات الثقافة وأبوللو، وهى طالبة بالجامعة، ونظرا لإيمان المفكر الدكتور أحمد أمين بقدراتها الأدبية وكان رئيسا لتحرير مجلة الرسالة، أصبحت كاتبة مستديمة بها.

الدكتورة سهير القلماوى، فيتو



كتبت الدكتورة سهير القلماوى تتحدث عن نفسها، وتقول: كانت أمى حريصة على تعليمى لأنى لم أكن جميلة مثل شقيقتى، فقد كنت “البطة السوداء” وسط البط الأبيض؛ لذلك تنبأت أمى بعدم زواجى، أما والدى فقد كان تفكيره سابقا لعصره، ومسألة الاختلاط لم تكن مشكلة بالنسبة له، وعندما أردت الالتحاق بالجامعة كان العائق الوحيد أننى فتاة، فقد كنت أريد دراسة الطب اقتداءً بوالدى الطبيب الجراح الذى كنت متعلقة به، وأريد التشبه به، فكنت أول فتاة تتقدم للالتحاق بالجامعة إلا أنه رفض طلبى، وحدث أن عميد كلية العلوم التى كنت أدرس بها السنة التحضيرية لكلية الطب مستر بنجهام الإنجليزي، رفض طلبى لأنه لا يعترف بالشهادة الثانوية الأمريكية التى درستها، ولا يريد فتيات فى الجامعة، وفشلتُ فى إقناعه بقبولى.

رفض الجامعة لها كفتاة

واستكملت سهير القلماوي: أصابنى اليأس فاصطحبنى أحد أقاربى للقاء الدكتور طه حسين، وكان عميدا لكلية الآداب فسعى لدى الدكتور على باشا إبراهيم مدير الجامعة لدخولى كلية الآداب، لكن صمم العميد الإنجليزى وهدد بالاستقالة لو قبلت أوراقى، وطبعا أيامها الانجليز كانوا أصحاب سلطة ولن يُضحَّى بالعميد فى سبيل فتاة مصرية.

الدكتورة سهير القلماوي، فيتو



وأضافت سهير القلماوي: لكن انتصر الدكتور طه حسين والتحقتُ بقسم اللغة العربية بناء على رغبته، وكان من الصعوبة دراسة اللغة العربية وأنا قادمة من مدارس اللغات، لدرجة أن أول امتحان كتبتُه باللغة الإنجليزية أولا ثم قمت بترجمته.



وفى الجامعة كنت مجال عطف استثنائى من أساتذتى الذين ساعدونى، وكان عندى دأب على الدراسة وقدر من الذكاء، وأكثر من رعانى كان أستاذنا الدكتور طه حسين الذى لا أنسى أفضاله عليّ، فقد تبنانى منذ أول لقاء معه، وكان أبا روحيًّا لى خاصة بعد رحيل والدى، حتى أنه فى زواجى قام بدور الأب، وشهد على عقد الزواج.

بعد حصولها على الدكتوراه، تولت الدكتورة سهير القلماوى منصب أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب عام ١٩٥٦، ثم منصب رئيس قسم اللغة العربية عام ١٩٥٨.

كما تولت الإشراف على "دار الكتاب العربي"، ثم الإشراف على مؤسسة التأليف والنشر في عام ١٩٦٧، وأسهمت في إقامة أول معرض دولي للكتاب بالقاهرة عام ١٩٦٩، وقد كرمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على رئاستها لأول معرض للكتاب، ومنحها جائزة الدولة التقديرية في الآداب مرتين الأولى عام 1963 والثانية عام 1969؛ نظرا لدورها في إنجاح أول معرض مصري للكتاب، وحصلت على جائزة الدولة للمرة الثالثة عام 1978، وسلمها لها الرئيس الراحل أنور السادات، مع وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

عضوية مؤسسات متعددة

وفي عام ١٩٧٩، انتخبت الدكتورة سهير القلماوى عضوًا بمجلس الامة عام 1954، ثم عضوا بمجلس الشعب عام 1984 عن دائرة حلوان، وشاركت في عضوية مجلس اتحاد الكتاب، واختيرت عضوًا بالمجالس المصرية المتخصصة.

كما مثلت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى نشاطها كسكرتيرة للاتحاد النسائى العربى ورئيس اتحاد الجامعيات وعضو المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإنسانية.

"أحاديث جدتى" أشهرها

أما عن مؤلفات الدكتورة سهير القلماوى فمنها: أحاديث جدتي، ألف ليلة وليلة، أدب الخوارج، في النقد الأدبي، الشياطين تلهو، ثم غربت الشمس، المحاكاة في الأدب، العالم بين دفتي كتاب، ذكرى طه حسين، وكان لها السبق في إنشاء مكتبة بصالة مسرح الأزبكية لبيع الكتب بنصف الثمن.



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