إصابة سيدة سقطت من الطابق الثالث بالقليوبية

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، تُدعى "ع. ج."، بجروح بالغة، إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

إصابة سيدة إثر سقوطها بالقليوبية

تلقى مركز شرطة طوخ إخطارًا بالواقعة، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتم نقل المصابة على الفور إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا للتقارير الأولية، أسفر الحادث عن إصابة السيدة بجرح في الرأس مع وجود اشتباه في وجود إصابات أخرى، ويجري حاليًا إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتها الصحية بشكل كامل.

وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة.

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