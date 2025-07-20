3 سنوات على رحيله، أحمد مرسي.. نجح في إدراج السيرة الهلالية والأراجوز باليونسكو

أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي، باحث فى التراث، جامعا للفولكلور، وُصف بـ"المحارب من أجل الفولكلور".

نجح في إدراج السيرة الهلالية والأراجوز على قائمة التراث المصري باليونسكو، أستاذ أكاديمى، حذَّر من التقليد الأعمى للغرب، رحل فى مثل هذا اليوم 20 يوليو عام 2022.

يرى الدكتور أحمد مرسى أن التراث هو أهم ما يميز الأمم والشعوب، ولذا كان الحفاظ على التراث حفاظا على الهوية، فإذا ضاع التراث ضاعت الهوية، وأصيبت في مقتل.

إسرائيل سرقت “جحا” والفول والطعمية

ومن هنا كان جمع التراث الشعبي والحفاظ عليه ضرورة قصوى، لكن للأسف تراثنا ومأثوراتنا الشعبية في مهب الريح، وبدأت دول كثيرة تسطو عليه، وفي مقدمتها إسرائيل التي تسطو على 35 ألف حدوتة شعبية من تراثنا وتنسبها لنفسها، فإسرائيل لا تتوانى عن السطو على تراثنا حتى شخصية “جحا” نسبوها إلى أنفسهم، حتى الفول والطعمية اعتبروها من تراثهم، ويعيدون تقليد العباءات السيناوية والصعيدية والتجارة بها في الخارج.

كما أصدروا دراسات عديدة عن الفولكلور الإسرائيلى بالرغم من أنه ليس لهم وجود قبل عام 1948.

صور الأمثال الشعبية

عن نشأته وحبه للفن الشعبى، يقول الدكتور أحمد مرسى: إن الإنسان عادة يكون له تراكم معرفي وثقافي وتاريخي يترسب في ذهنه، ويخرج عندما تدعو الحاجة لذلك فى صورة أمثال شعبية مثلا. وقد بدأت معرفتي بالأمثال الشعبية من معلمتي الأولى أمى رحمها الله، التى كانت لا تقرأ ولا تكتب لكنها كانت تطلق الأمثال كلٌّ فى مناسبته، وأعتبرها حكيمة الحكماء، ومن الأمثال التي أخذتها عنها وأصبحت دستورا فى حياتى: "اللى يحبى يقطعها جبال"، وأنا أرى أنه أفضل وأكثر بلاغة من مقولة يطلقها خبراء التنمية تقول: "طريق الألف ميل يبدأ بخطوة"، وأغلب الأمثال الشعبية تستخلص من التراث وهي تعبير عن الحكمة الشعبية، وهى على مر السنين تراث شفهي، وفي مطلع القرن العشرين نشأ في الغرب أدب الفولكلور، وهو يعنى بجمع التراث والمأثور، ورأوا في الأمثال الشعبية مرجعا أساسيا وأضافوا إليها النكتة.. والإنسان المصرى بشكل خاص ظل محافظا على عاداته وتقاليده، والأمثلة الشعبية التى تتردد على الألسنة الآن غالبا ما يكون لها امتداد قديم.

الدكتور أحمد مرسي، فيتو

خلف الدكتور أحمد مرسي العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، منها: دراسة ميدانية في منطقة البرلس عام 1966، ومفهوم السرد في الأدب الشعبي، والمأثورات الشعبية الأدبية دراسة ميدانية فى منطقة الفيوم عام 1969، ثقافة العديد ــ الندابة ــ دراسات في الفولكلور (مع آخرين)، عام 1971،مقدمة في الفولكلور، الفولكلور والإسرائيليات، الأغنية الشعبية: مدخل إلى دراستها عام 1982، المأثورات الشفاهية (ترجمة)، عالم نجيب محفوظ (بالإسبانية) بمشاركة آخرين، الأدب الشعبى وفنونه.

دكتوراه فى الأدب الشعبى

وُلِد الدكتور أحمد مرسي عام 1944 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1963، وحصل على الماجستير في الآداب عام 1966م، ثم درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي مع مرتبة الشرف.

واستمر ما يزيد على نصف قرن أستاذا بالجامعة، ورئيسا لقسم اللغة العربية خلفا للدكتور عبد الحميد يونس الذي كان قدوته وأستاذه، قام بالتدريس في كلية الإعلام عند إنشائها كمعهد عام 1972، ثم اختير عميدا لكلية الآداب جامعة بنى سويف، ثم عميد المعهد العالي للفنون الشعبية عام 1981، كما عمل في الجامعات الأجنبية، ومنها: هارفادر، كامبردج، جامعة بنسلفانيا، فيلادلفيا وتكساس بالولايات المتحدة.

مستشارا ثقافيا بإسبانيا

عُين الدكتور أحمد مرسى مستشارا ثقافيا بالسفارة المصرية ومدير البعثة التعليمية بروما بإيطاليا، ومستشارا ثقافيا بالسفارة المصرية ومدير المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد إسبانيا، كما عمل قبل الرحيل استاذا بجامعة الامارات، وأستاذا زائرا لجمع التراث الشعبي هناك، وعاد بعد أن اشتد عليه مرض السرطان ليعالج بمصر حتى رحل في مثل هذا اليوم عام 2022.

الدكتور أحمد مرسى، فيتو



تولى الدكتور أحمد مرسى إدارة مركز الفنون الشعبية منذ إنشائه، ورئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية بالهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1987، ومستشار وزير الثقافة لشئون التراث الشعبى عام 1997، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب بوزارة الثقافة، وعضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة وآخر أعماله رئيسا للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، عمل نائبا للجنة إعداد أطلس الفولكلور الشعبي.

تسجيل الأراجوز

ونجح الدكتور أحمد مرسي من خلال الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية التي يرأسها في الحصول على اعتراف عالمي بأن السيرة الهلالية واحدة من التراث الشعبي المصري الخالص، ويحسب له قيادته للوفد المصري لتسجيل الأراجوز كفلكلور مصري في اليونسكو، وانتهى الأمر بقبول الأراجوز في التراث العالمي فوصف بالمحارب من أجل الفولكلور.

جائزة الدولة للتفوق

حصل الدكتور أحمد مرسي على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1985، نوط الامتياز مصر عام 1991، وسام الاستحقاق المدني من إسبانيا عام 1992، وسام الفنون الجميلة إسبانيا عام 1993، جائزة الدولة للتفوق فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999، جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي عام 2006، وآخر تكريماته جائزة الدولة التقديرية في الأدب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2006.

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