بسبب خلافات الجيرة والنسب، ضبط 3 أشخاص بتهمة التعدي على مسن بالقليوبية

شهدت قرية البرادعة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بقيام 3 أشخاص بالتعدي بالضرب علي مسن، وذلك إثر خلافات نسب وجيرة بينهما، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

وتم نقل المسن لمستشفى القناطر الخيرية العام، لتلقى العلاج اللازم، ولكنه لم يستجب للعلاج وتوفي.

ضبط 3 أشخاص بالتعدي بالضرب على مسن بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بـالقليوبية، واللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفي وإصابة أحدهما.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد خليفة ومعاونوه، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة بين طرفين، الأول يدعى: "حسين ع. ح." ٥٩ سنة ومقيم بالبرادعة بدائرة المركز، والطرف الثاني كل من: "أحمد م. ع." و"بدوى م. ع." و"محمد ح. س."، وتطورت لمشاجرة، بسبب خلافات نسب وجيرة بينهما، حيث قام علي إثرها الطرف الثانى بالتعدي بالضرب على الطرف الأول، بـ"عصا"، علي رأسه؛ مما أسفر عن إصابته، ونقله لمستشفى القناطر الخيرية العام، لتلقى العلاج اللإزم، إلا أنه توفي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة ودفنه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

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