النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة مدافع فاينورد الهولندي

اقترب نادي النصر السعودي من حسم واحدة من أهم صفقاته في الميركاتو الصيفي، بعدما أنهى المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو إجراءات انتقاله إلى صفوف العالمي، وفقًا لما كشفه الصحفي الهولندي مارتين كرابيندام.

صفقة تاريخية للعالمي

هانكو البالغ من العمر 27 عامًا، لاعب فاينورد، سيُشكل صفقة تاريخية للعالمي حال إتمامها، حيث يسعى فينورد للحصول على مبلغ يقارب 40 مليون يورو.

وبحسب كرابيندام، كانت المفاوضات بين فينورد والنصر قد وصلت إلى مراحل متقدمة الشهر الماضي، لكن رحيل الإدارة الفنية للنصر وقتها أدى إلى توقفها مؤقتًا.

ديفيد هانكو صفقة النصر المنتظرة، فيتو

إتفاق وشيك لإنهاء الصفقة

ومع عودة الاتصالات مؤخرًا، بات الاتفاق النهائي وشيكًا، خصوصًا بعد استعداد النصر لتلبية المطالب المالية.

رحيل هيرو المدير الرياضي للنصر

واستقر نادي النصر على رحيل هييرو من منصب المدير الرياضي للنادي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن سميدو استهل مهمته بحضور الحصة التدريبية لفريق النصر السعودي، إلى جانب سلطان آل الشيخ والبرتغالي خورخي خيسوس، حيث ألقى كلمة رحب خلالها باللاعبين وحث الجميع على الالتزام والانضباط والعمل بروح جماعية لتحقيق المجد وصناعة التاريخ للنصر.

كما طالب سلطان آل الشيخ، المرشح لمنصب نائب رئيس النصر السعودي، لاعبي الفريق بالعمل كمنظومة واحدة لخدمة الكيان النصراوي وإرضاء طموحات الجماهير بالعودة إلى منصات البطولات، مؤكدًا على أهمية تلاحم الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

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