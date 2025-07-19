ميركاتو السعودية يشتعل قبل الموسم الجديد.. الهلال يضم 4 صفقات قوية.. نيوم يسيطر على النجوم وثنائي جديد في النصر

شهدت انطلاقة فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدوري السعودي نشاط قوي من بعض الأندية في ملف الصفقات مقابل هدوء في الملف لأندية أخرى قبل انطلاق الموسم الجديد من البطولة.

و لعل أبرزها حتى الآن الفرنسي ثيو هيرنانديز اللاعب الذي ضمه الهلال قادمًا من صفوف ميلان الإيطالي وألكسندر لاكازيت الذي انضم لصفوف نيوم الذي يستعد لظهوره الأول في دوري روشن.

صفقات الاتحاد والهلال

الاتحاد صاحب لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن تعاقد مع الثلاثي محمد برناوي قادمًا من صفوف الهلال، محمد هزازي لاعب النصر وعدنان البشري لاعب الأهلي بينما الهلال وصيف النسخة الماضية من دوري روشن ضم 4 لاعبين وهم: علي لاجامي قدمًا من صفوف النصر، عبدالكريم الدراسي قادمًا من صفوف الأهلي بجانب ثيوهيرنانديز لاعب ميلان بالإضافة إلى استعارة حمدالله من صفوف الشباب.

صفقات النصر

وأبرم نادي النصر حتى الآن صفقتين وهما عبدالملك الجابر قادمًا من نادي جيلييزنيتشار البوسني ونادر الشراري لاعب الشباب، فيما عزز فريق القادسية صفوفه بثلاث صفقات وهي محمد الثاني لاعب الحزم وعبدالله آل سالم لاعب الخليج بجانب بونسو باه لاعب جينك البلجيكي.

ميركاتو قوي لنيوم

ويستعد فريق نيوم لظهوره الأول في دوري روشن بأربع صفقات حتى الآن وهي: أمادو كوني لاعب ريمس الفرنسي، ألكسندر لاكازيت لاعب ليون الفرنسي، فارس عابدي لاعب الفيحاء ومرسين بولكا لاعب نيس الفرنسي.

5 أندية بدون صفقات

ولم تعلن أندية الأهلي والشباب والخلود والفتح وضمك بالإضافة إلى النجمة والحزم الصاعدان لدوري روشن أي صفقة خلال الفترة الجارية فيما ضم فريق الاتفاق موهاو نكوتا قادمًا من نادي أورلاند بايرتس الجنوب أفريقي بجانب أوندريج دودا لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي.

صفقات الدوري السعودي حتى الآن

وفعل مسؤولو نادي التعاون بند الشراء بعقدي رينيه ريفاس ومحمد محرزي، فيما يعد فريق الرياض الأكثر إبرامًا للصفقات حتى الآن بواقع 8 صفقات وهي: أسامة البواردي قادمًا من النجمة، ماهر المطيري وسليمان هزازي قادمان من نادي الزلفي ومحمد الخيبري قادمًا من نادي الخليج.

وكذلك ضم نادي الرياض اللاعب فهد جيزاني قادمًا من نادي جدة، سلطان العيسى قدمًا من الحزم، سلمان المطر قادمًا من هجر بجانب صامويل ساكي لاعب كوينز بارك رينجزر تحت 21 عامًا.

وعزز فريق الخليج صفوفه للموسم المقبل بـ 4 صفقات وهي حمد الجيزاني من صفوف الرائد، ماجد كنبة لاعب الشباب بجانب الثنائي جوشوا كينغ لاعب تولوز الفرنسي وأنتوني موريس لاعب يونيون سان جيلواز البلجيكي.

الفيحاء تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن وهم ريان المطيري لاعب النجمة، أحمد بامسعود لاعب الاتحاد بجانب جيسون ريميسيرو لاعب أروكا البرتغالي، فيما أعلن نادي الأخدود صفقته الأولى مساء أمس الخميس وهي اللاعب جوكهان جول.

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