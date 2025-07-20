الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يشن 75 غارة جوية على قطاع غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

شن جيش الاحتلال 75 غارة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد.

 وسقط 30 شهيدا ونحو 60 مصابا من طالبي المساعدات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال غربي مدينة غزة.
 

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، أن جثامين شهداء من طالبي المساعدات لا تزال في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.
 


مجمع الشفاء الطبي بغزة: نحن أمام إبادة جماعية

ومن جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: إن أعداد الوفيات بسبب الجوع ستتصاعد خلال الساعات المقبلة.
وأضاف: نحن أمام إبادة جماعية وقتل جماعي بتجويع سكان القطاع، وأفراد الطواقم الطبية والمرضى لم يتناولوا أي وجبة غذائية منذ يوم كامل.


وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي أنه خلال أقل من ساعة شهد المستشفى إدخال جثامين 16 شهيدا و80 مصابا بسبب الجوع.

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مصادر طبية في قطاع غزة منطقة السودانية شمال مدينة غزة مجمع الشفاء الطبي في غزة فلسطين

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