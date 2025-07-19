السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق.

أسعار الدواجن اليوم السبت 19-7-2025 في محافظة الفيوم

بسبب الصيانة، قطع المياه عن قرى مركزي الفيوم وإطسا

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وساعتها وتاريخها، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الفيوم الصحراوي الطب الشرعي انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق الفيوم ـ القاهرة غرفة عمليات شرطة النجدة مصرع شخص وإصابة 2 آخرين مستشفى الفيوم الجامعي مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

مرور الفيوم يرفع آثار حادث تصادم على الطريق الغربي ويعيد الحركة لطبيعتها

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية