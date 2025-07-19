مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وساعتها وتاريخها، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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