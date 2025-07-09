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ثقافة وفنون

بارك جيهون ويون كيونغهو يؤكدان مشاركتهم في دراما الويبتون الكوميدية Kitchen Soldier

بارك جي هون ويون
بارك جي هون ويون كيونغ هو وهان دونغ هي، فيتو

أعلنت شركة الإنتاج لدراما الويب تون التلفزيونية المرتقبة "Kitchen Soldier" (جنود المطبخ)، عن تأكيد مشاركة طاقم التمثيل الرئيسي للعمل الذي يعد كوميديا تدور أحداثها في قاعة طعام عسكرية، يضم فريق العمل نخبة من النجوم، منهم بارك جي هون، يون كيونغ هو، هان دونغ هي، ولي هونغ ناي. من المقرر عرض الدراما في عام 2026.

تتخذ الدراما مسارًا فريدًا حيث تروي قصة طباخ عسكري، يستخدم سكين المطبخ بدلًا من البندقية ويرتدي مئزرًا بدلًا من حزام الرصاص. ينطلق هذا الطباخ في مهمة إنقاذ حياة تحوله إلى أسطورة حية داخل الثكنات العسكرية.

يتولى الممثل بارك جي هون دور كانغ سونغ-جاي، وهو جندي جديد تم تعيينه طباخًا في قاعدة غانغريم. بينما يجسد يون كيونغ هو شخصية الرقيب بارك جاي-يونغ، الذي يخدم في السرية الرابعة حيث يتمركز كانغ سونغ-جاي.

في أدوار قيادية، تؤدي هان دونغ هي دور الملازم تشو يي-رين، قائدة قاعدة غانغريم. أما لي هونغ ناي، فيتحول إلى الرقيب يون دونغ-هيون، كبير الطهاة في القاعدة، والذي يلعب دورًا محوريًا في الأحداث.

تعد "جنود المطبخ" بتقديم تجربة درامية كوميدية ومختلفة، حيث تسلط الضوء على جوانب غير تقليدية للحياة العسكرية، مع التركيز على البطولة اليومية والمهارات الفريدة التي يمكن أن تصنع أساطير.

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Kitchen Soldier جنود المطبخ بارك جي هون يون كيونغ هو هان دونغ هي لي هونغ ناي

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