كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد سعيد لاعب المجد الإماراتي

أتم نادي كهرباء الإسماعيلية، التعاقد مع محمد سعيد لاعب فريق المجد الإماراتي خلال معسكر الفريق بالقاهرة لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وتعد صفقة محمد سعيد السادسة للفريق الوافد الجديد للممتاز بعد التعاقد مع زميله السابق محمد فاروق، لاعب نادي المجد الإماراتي وعمر السعيد، مهاجم الزمالك السابق.

يذكر أن كهرباء الإسماعيلية صعد لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026، وذلك رفقة المقاولون العرب ووادي دجلة.

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