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ثقافة وفنون

نوسانغ هيون وكيم هي آي في بطولة النسخة الكورية من "Gold Digger"

نوسانغ هيون وكيم
نوسانغ هيون وكيم هي آي، فيتو

أفادت تقارير صحفية اليوم أن الممثل نو سانغ هيون يجري مفاوضات للانضمام إلى طاقم عمل النسخة الكورية المرتقبة من المسلسل البريطاني الشهير "Gold Digger"، ليلعب دور البطولة إلى جانب النجمة المخضرمة كيم هي آي.

وبحسب ما ذكرته وكالة "Echo Global Group" التابعة لـ نو سانغ هيون في تصريح صحفي، فإن التقارير حول تلقيه عرضًا للمشاركة في الدراما "صحيحة"، ويأتي ذلك بعد تأكيد عرض الدور الرئيسي على كيم هي آي في وقت سابق.

 الدراما البريطانية الأصلية "Gold Digger"

يستند المسلسل الكوري الجديد إلى الدراما البريطانية الأصلية "Gold Digger" التي عُرضت على شاشة BBC في عام 2019، وتتمحور قصة المسلسل حول امرأة ثرية مطلقة في الستينيات من عمرها تبدأ علاقة رومانسية مع رجل يصغرها بسنوات عديدة، يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد لقاء مصادفة في متحف فني.

وتجري حاليًا المفاوضات لعرض النسخة الكورية من مسلسل Gold Digger على قناة JTBC، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة ما إذا كان نو سانغ هيون سيؤكد مشاركته في هذا العمل المنتظر.

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