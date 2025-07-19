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رياضة

مهاجم نيوكاسل يمنح الضوء الأخضر لوكلائه لفتح باب المفاوضات مع الهلال

الكسندر ايزاك،فيتو
الكسندر ايزاك،فيتو

فتح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، باب التفاوض مع نادي الهلال السعودي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الزعيم في صفقة ضخمة.

ووفقا للصحفي الفرنسي الشهير سانتي أونا، فإن إيزاك أعطى الضوء الأخضر لوكلائه لبدء التفاوض مع إدارة الهلال، في ظل الاهتمام الجاد من النادي السعودي بالتعاقد معه خلال الصيف الجاري.
 

وتسير المفاوضات بوتيرة متسارعة، حيث ترغب إدارة الهلال في حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد فشل التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وعلى الرغم من إعلان نيوكاسل رفض عرض ليفربول الضخم لضم اللاعب، إلا أن إيزاك وافق على فتح خطوط اتصال مع الهلال الذي يتمتع بسيولة مالية صخمة مثلما ذكر الصحفي الفرنسي.


تُعد صفقة إيزاك المحتملة مع الهلال واحدة من أقوى الانتقالات المنتظرة في صيف 2025، وفي حال نجاح إدارة فهد بن نافل في حسمها، فإن الزعيم سيعزز من حظوظه في المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.  

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