نيوكاسل يونايتد يمنح ليفربول فرصة للتحرك نحو صفقة هجومية

كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد انسحب سريعًا من سباق التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بعد أن كان ضمن أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تقدم نيوكاسل بعرض رسمي بلغت قيمته 80 مليون يورو، إلا أن النادي الألماني رفض العرض، متمسكًا بالحصول على مبلغ أعلى لبيع مهاجمه البالغ من العمر 23 عامًا.



وجاء تحرك نيوكاسل نحو إيكيتيكي بعد انتقال هدفه السابق، جواو بيدرو، إلى صفوف تشيلسي، ما دفع إدارة "الماكبايس" إلى البحث عن بدائل هجومية مناسبة.



ورغم النية المبدئية لدى نيوكاسل لجعل إيكيتيكي أغلى صفقة في تاريخ النادي، فإن مسؤولي الفريق قرروا إيقاف المفاوضات والانسحاب منها نهائيًا.

وذكرت الصحيفة أن نيوكاسل حول اهتمامه نحو أهداف هجومية أخرى، أبرزها المهاجم يوان ويسا، نجم برينتفورد، لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للمشاركة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويُعتقد أن انسحاب نيوكاسل من الصفقة يمنح ليفربول فرصة مثالية للتحرك بحرية نحو ضم إيكيتيكي، خاصة في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل بشأن التعاقد مع مهاجمه ألكسندر إيزاك.

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