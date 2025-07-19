جماهير نابولي تسخر من أوسيمين بعد اقتراب رحيله عن النادي

كشفت تقارير صحفية أن جماهير نابولي، وتحديدًا مجموعة الألتراس التي تشغل المدرج الجنوبي الشهير "كورفا أ"، وجهت رسالة قاسية إلى المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، في ظل اقتراب رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أوسيمين قد صنع اسمه بقوة مع نابولي منذ انضمامه في صيف 2020 قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، إلا أن العلاقة بين الطرفين توترت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وخلال الصيف الماضي، صرح المهاجم النيجيري بأنه لا ينوي الاستمرار مع نابولي، لينتقل معارًا إلى جالطة سراي التركي في صفقة مؤقتة، في ظل غياب العروض الكبرى.

هذا الصيف، يسعى أوسيمين لمغادرة الفريق بشكل نهائي، لكن المفاوضات مع جالطة سراي ما تزال متعثرة، في ظل تمسك نابولي بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 75 مليون يورو، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول طريقة الدفع.

ورغم انطلاق معسكر نابولي التحضيري للموسم الجديد، لم يلتحق أوسيمين بالفريق، حيث قدم تقارير طبية تفيد بعدم جاهزيته للمشاركة، ما اعتبرته الجماهير تهربًا مقصودًا.

وفي رد غاضب، رفعت جماهير الألتراس لافتة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا كُتب عليها: "أوسيمين، سيظل الجهل يسيطر على حياتك.. أيها الفلاح، تذكر أن مارادونا لعب هنا!".

الرسالة تعكس حجم الغضب من تصرفات المهاجم الذي كان في وقت قريب أحد أبرز نجوم الفريق، وأسهم بقوة في تحقيق لقب الدوري لموسم 2022-2023.

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