الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشريح جثمان الطفل الرابع آخر المتوفين بين أشقائه في قضية أطفال دلجا بالمنيا

تشريح جثمان الطفل
تشريح جثمان الطفل الرابع اخر المتوفين

 قررت النيابة العامة، بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، انتداب الطب الشرعي من أجل تشريح جثمان الطفل الرابع  آخر المتوفين من بين أشقائه الثلاثة بقرية دلجا من أجل إعداد تقرير الصفة التشريحة مع التحفظ عليه داخل ثلاجة حفظ الموتي لحين خروج التقرير.

حيث بدأت النيابة العامة بمركز ديرمواس بالمنيا، التحقيق مع والدي الأطفال الأربعة الذين توفوا خلال الساعات القليلة الماضية داخل مستشفي ديرمواس في ظروف غامضة، فيما لايزال اشقاءهم الاثنين يتلقون الرعاية الصحية داخل مستشفي المنيا.

النيابة تبدأ التحقيق مع والد أطفال دلجا المتوفين في المنيا 

ونفت وزارة الصحة خلال بيان رسمي عن تعرض الأطفال الأربعة المتوفيين الي الاصابة بمرض الالتهاب السحائي كما استبعدت فرضية تعرضهم الي تسمم غذائي.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة واصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر"، 10 سنوات، و"عمر نصر"، 7 سنوات، و"محمد نصر"، 11 سنة، وإصابة شقيقهم الرابع "أحمد نصر" 5 سنوات الذي لحق بهم منذ قليل، عقب ساعات من دفنهم، فيما تم نقل اثنين من اشقهم الي مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم أطفال دلجا

مواد متعلقة

وفاة الطفل الرابع بسبب الالتهاب السحائي بالمنيا

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالمنيا

الاعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة (صور)

وفاة عامل في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالمنيا

حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب (صور)

بالزغاريد والشماريخ والفوم، طلاب الثانوية العامة بالمنيا يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو وصور)

العثور على غريق مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأكثر قراءة

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

معسكر الأهلي في تونس مهدد بالفشل لهذه الأسباب

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على بريستون 1-0 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

المزيد
الجريدة الرسمية