الافتتاح 14 يوليو، الكشف عن الجدول الزمني لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

أولمبياد لوس أنجلوس، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الجدول الزمني الخاص بأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 30 يوليو 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في الجدول الزمني إقامة حفل الافتتاح الرسمي للدورة يوم 14 يوليو، على أن تبدأ المنافسات يوم 12 يوليو، ويقام حفل الختام يوم 30 من الشهر نفسه.

وجاء الجدول الزمني كاملا كالتالي:

وتسعى مصر للتأهل بأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، وحصد الميداليات في مختلف الرياضات وأبرزها الخماسي الحديث والإسكواش والمصارعة ورفع الأثقال والسلاح، وكرة اليد.

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