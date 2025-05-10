رفع الأثقال، الاتحاد الدولي يعلن موازين أولمبياد لوس أنجلوس 2028

رفع الأثقال، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن الموازين المقرر تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في منافسات الرجال والسيدات.

وجاءت الموازين الجديدة كالتالي:

الرجال: 65 كجم - 79 كجم - 94 كجم - 110 كجم - فوق 110 كجم

السيدات: 53 كجم - 63 كجم - 77 كجم - 86 كجم - فوق 86 كجم

حصاد منتخب الأثقال في بطولة العالم

واختتم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت في بيرو بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته 12 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضيتين.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي:

السيد علي - ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع

عبد الرحمن حسين - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع

أحمد جمال - فضية في الخطف وفضية في الكلين والنتر وذهبية في المجموع.

محمود حسني - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع.

رحمة أحمد - ذهبية الخطف

عبد الرحمن حسين يهاجم اتحاد رفع الأثقال

وشن عبد الرحمن حسين لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال المتوج بـ3 ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة للشباب، هجوما حادا على مسئولي اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وقال عبد الرحمن، إنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإن كل ما يقال عن توفير “لبن العصفور” للمنتخب كذب وليس له أساس من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه تسلم ميداليات بطولة العالم مرتديا تي شيرت أسود قام بشرائه من ماله الخاص، وأن الاتحاد لم يقم بتوفير أبسط الأشياء وهي الملابس.

وأكمل اللاعب أنه لم يحصل على المكافآت الخاصة بمشاركته في البطولة الأفريقية الأخيرة، وأنه يقوم بشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية من أمواله الخاصة.

وحصد عبد الرحمن حسين 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، في الخطف والكلين والمجموع.

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