السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رفع الأثقال، الاتحاد الدولي يعلن موازين أولمبياد لوس أنجلوس 2028

رفع الأثقال، الاتحاد
رفع الأثقال، الاتحاد الدولي يعلن موازين أولمبياد لوس أنجلوس

رفع الأثقال، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن الموازين المقرر تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في منافسات الرجال والسيدات.

وجاءت الموازين الجديدة كالتالي:

الرجال: 65 كجم - 79 كجم - 94 كجم - 110 كجم - فوق 110 كجم

السيدات: 53 كجم - 63 كجم - 77 كجم - 86 كجم - فوق 86 كجم

حصاد منتخب الأثقال في بطولة العالم

واختتم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت في بيرو بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته 12 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضيتين.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي:

السيد علي - ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع

عبد الرحمن حسين - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع

أحمد جمال - فضية في الخطف وفضية في الكلين والنتر وذهبية في المجموع.

محمود حسني - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع.

رحمة أحمد - ذهبية الخطف

عبد الرحمن حسين يهاجم اتحاد رفع الأثقال

وشن عبد الرحمن حسين لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال المتوج بـ3 ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة للشباب، هجوما حادا على مسئولي اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وقال عبد الرحمن، إنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإن كل ما يقال عن توفير “لبن العصفور” للمنتخب كذب وليس له أساس من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه تسلم ميداليات بطولة العالم مرتديا تي شيرت أسود قام بشرائه من ماله الخاص، وأن الاتحاد لم يقم بتوفير أبسط الأشياء وهي الملابس.

وأكمل اللاعب أنه لم يحصل على المكافآت الخاصة بمشاركته في البطولة الأفريقية الأخيرة، وأنه يقوم بشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية من أمواله الخاصة.

 

وحصد عبد الرحمن حسين 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، في الخطف والكلين والمجموع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع الأثقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أولمبياد لوس أنجلوس 2028 منتخب الاثقال السيد علي

مواد متعلقة

12 ميدالية، حصاد منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم للشباب

منتخب رفع الأثقال يرفع رصيده في بطولة العالم إلى 11 ميدالية

رفع الأثقال، أحمد جمال يحصد 3 ميداليات جديدة في بطولة العالم للشباب

رفع الأثقال، مواعيد منافسات منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين

الأكثر قراءة

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

بعد معانتها من مرض خطير أكثر من شهرين، الموت يفجع مصطفى شردي في زوجته

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

ما شروط وجوب الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية