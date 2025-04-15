أيمن الجميل: إدراج الإسكواش فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 يضمن لمصر الحصول علي ميداليات أولمبية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن تأكيد إدراج رياضة الإسكواش لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في لوس أنجلوس عام 2028 يعتبر أمرًا إيجابيًا ويصب فى مصلحة مصر، لإتاحة الفرصة لمصر في الحصول علي ميداليات أولمبية فى اللعبة، إلا أن قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتقليص أعداد اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، من 32 إلى 16 لاعبًا لكل فئة "رجال ونساء" بدعوى السيطرة على التكاليف حرم مصر بوصفها الدولة المتربعة على عرش اللعبة فى جميع الأعمار السنية من عدة ميداليات أولمبية إضافية.



وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بسيطرة نجوم الإسكواش المصريين على التصنيف العالمى للعبة ، بعد إعلان رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش التصنيف العالمي الجديد فى الأسبوع الثانى من شهر أبريل الجاري، حيث أعتلي اللاعب مصطفى عسل الترتيب العالمى ، وأزاح اللاعب على فرج بعد تتويجه ببطولة أوبتاسيا الدولية، فيما واصلت اللاعبة نوران جوهر سيطرتها على قمة التصنيف العالمى للسيدات للأسبوع الـ 17 على التوالى، مشيرا إلى أن وجود اللاعبين المصريين "رجال وسيدات" فى صدارة التصنيف العالمى للعبة هو أمر يدعو للفخر، كما أن وجود 5 لاعبين مصريين فى قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، وكذلك وجود 5 لاعبات فى قائمة أفضل 10 لاعبات بالعالم، إشارة مهمة بضرورة دعم لعبة الإسكواش من خلال رعاية الأبطال المصريين المتفوقين.



وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية"، أن إعلان التصنيف العالمى الجديد للإسكواش، يتزامن مع تحقيق اللاعبين المصريين لإنجازات جديدة فى اللعبة، بعد فوز عدد من اللاعبين المصريين الشباب بمراكز متقدمة فى بطولة العالم للإسكواش تحت 23 سنة بباكستان، والتى أطلقها الاتحاد الدولى للعبة للمرة الأولى إبريل 2025 والتي وحصلت فيها اللاعبة فيروز أبو الخير على المركز الأول علي العالم سيدات واللاعب كريم التركي على المركز الثاني علي العالم رجال واللاعب إبراهيم القباني على المركز الثالث واللاعبة ملك خفاجي على المركز الخامس.



مما يبشر باستمرار السيطرة المصرية على اللعبة عالميا خلال السنوات المقبلة.



ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل الشركات ورجال الأعمال إلى توجيه كل الدعم للألعاب الفردية مثل الإسكواش والتنس وتنس الطاولة والخماسي الحديث وسيف المبارزة وألعاب القوى، ورعاية الأبطال المصريين الواعدين فى تلك اللعبات التى تحقق لمصر إنجازات قارية عالمية وأولمبية مشرفة، والعمل على حماية اللاعبين المصريين الواعدين الذين يتعرضون لضغوط كبيرة وإغراءات هائلة للعب باسم دول أخرى، مشيرا إلى أن لاعبى الإسكواش المصريين الذين يهيمنون على اللعبة منذ أكثر من عشرين عاما جيلا بعد جيل يتعرضون الآن لإغراءات كبيرة فى صورة منح تعليمية بالخارج ومميزات مادية هائلة للعب تحت أعلام بلدان أخرى غير علم بلدنا مصر، وأن هذه الضغوط والإغراءات ستتضاعف بعد إدارج الإسكواش فى الاولمبياد المقبل فى لوس أنجلوس وهو ما يدفعنا إلى توجيه كل طاقاتنا لدعم القاعدة الشعبية للعبة فى الأندية والمنتخبات ورعاية وتوعية الأبطال المصريين.

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