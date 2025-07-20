ماجدة خير الله ردًا على أشرف زكي: عادل إمام وصالح سليم لم يدرسا التمثيل

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على قرار نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، بمنع البلوجرز والتيك توكرز من ممارسة مهنة التمثيل دون تأهيل أكاديمي.

وقالت خير الله في تصريحات خاصة لفيتو: “طوال تاريخ السينما والفن لم يتم الالتزام بدراسة التمثيل لكى يقف أحدًا أمام الكاميرا، فكان من الممكن أن تدخل إحدى النجمات للتمثيل من خلال مسابقة جمال، أو ترشيح من خلال جلسة في أحد النوادي”.

وتابعت: “قديمًا كان هناك ما يسمى بالكشافين وهم الأشخاص الذين يقومون بترشيح الأخرين للمشاركة في أعمال فنية، بدون أن يكون أحد منهم درس مهنة التمثيل من الأساس، لأن الموهبة لا تعتمد على دراسة".

وأضافت:" عادل إمام صالح سليم ، لم يدرس أحد منهما التمثيل، عند دخوله عالم الفن، فعادل إمام موهبة جبارة لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، وصالح سليم قدم ما يقرب من 3 أعمال من أنجح الأعمال السينمائية، وبالتالي فلا يصح لأحد أن يحتكر الفن على الدارسين فقط".

وعن تواجد البلوجرز والتيك توكرز في أعمال فنية أكدت أن السىء منهم أكثر من الجيد، ولكن يوجد فيهم من لديه موهبة، ولابد أن أعطي لهم حق في التواجد، لأنه من الممكن أن يخرج من بينهم نجمًا مستقبلًا.

أشرف زكي يفتح النار على البلوجرز والتيك توكرز

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أصدر قرارًا بمنع البلوجرز والتيك توكرز من ممارسة مهنة التمثيل دون تأهيل أكاديمي أو عضوية بالنقابة ليس محل نقاش أو استفتاء.

وقال نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تلفزيونية: “أنا مش عامل القرار عشان نعمل عليه استفتاء.. إحنا درسنا وتعبنا وعمرنا كله راح للمهنة ومش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك، لأن مش أي حد بيصور فيديوهات يبقى ممثل".

وأضاف أشرف زكي: “اللي عايز يجيب بلوجر في عمل عادي، يدفع غرامة مليون جنيه، لأن النقابة ليها قواعد ومش هنتهاون في الحفاظ على كرامة وشروط المهنة”.

ويأتي هذا التصريح في سياق تشديد النقابة الرقابة على من يمارسون التمثيل دون تصريح أو تأهيل.

بلوجرز وتيك توكرز شاركوا في أعمال فنية

وهناك عدد من البلوجرز والتيك توكرز شاركوا في أعمال فنية من قبل، وكان من ضمنهم البلوجر محمد حلمي الذي ظهر في فيلم “بلموندو” مع الفنان حسن الرداد إخراج ياسر سامي، وشارك أيضا في المسرحية الجديدة" عروسة من جهة الكترونية " بطولة أحمد عيد ودرة وتعرض بموسم الرياض الأيام القادمة، البلوجرز صلاح الدالي ومصطفى البنا.

وعندما شارك البلوجر محمد حلمى في مسلسل “بطن الحوت” تعرض العمل لهجوم كبيرا على مخرجه أحمد فوزي صالح وتعرضه لأزمة كبيرة مع نقابة الممثلين وانتقادات بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من بطولة محمد فراج وباسم سمرة".

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