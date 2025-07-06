"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

كشف مصدر مقرب من الفنان الكبير عادل إمام في تصريحات خاصة لـ فيتو حقيقة حضوره حفل زفاف حفيده، حيث أكد أن الزعيم لم يحضر حفل الزفاف من الأساس وكل ما نشر حول حضوره ليس له أساس من الصحة.



وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه: “الزعيم لم يحضر لأسباب من أهمها أن ظهوره في أى مكان هيقلب الدنيا، والكل هيبقى عاوز يتصور معاه والدنيا هتبوظ في الفرح”.



وتابع: "لكى يطمئن الجمهور ويعلم انه بصحة جيدة ودحضا لكل الشائعات تم التقاط صورة تذكارية له مع أسرته ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



وكان الفنان محمد إمام نشر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة من حفل عقد قران نجل شقيقه “رامي إمام”، حيث ظهر خلالها النجم الكبير عادل إمام بعد غياب طويل عن الظهور.

أحدث ظهور لعادل إمام

وظهر في الصورة الزعيم عادل إمام بصحة جيدة، وسط أسرته من حفل عقد قران حفيده “عادل رامي إمام"، ليتفاعل جمهور ومحبو الزعيم على الفور مع الصور بالتعليقات الإيجابية والإعجابات.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلا: “من كتب كتاب عادل رامي إمام.. عقبال عندكم جميعا”.

حفل زفاف حفيد الزعيم

وبحضور عدد كبير من نجوم الفن، احتفل المخرج رامي عادل إمام نجل الزعيم عادل إمام أمس الجمعة بزفاف ابنه "عادل إمام جونيور"، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف.

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في مقدمتهم النجمتان يسرا ولبلبة، اللتان حرصتا على مشاركة "الزعيم" وأفراد عائلته هذه اللحظة الخاصة.

كما حضر الحفل كل من فيفي عبده، إلهام شاهين، روجينا، ياسمين رئيس، المنتج محمد السعدي، الفنان عماد زيادة، هشام ماجد، يوسف الشريف، المخرج معتز التوني، المنتج أحمد بدوي، والإعلامي عمرو الليثي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمقرَّبين.

كان العروسان قد أعلنا خطبتهما في عام 2023، خلال حفل بسيط اقتصر على حضور العائلتين وعدد من الأصدقاء، ليُتوَّج هذا الارتباط لاحقًا بزفاف ضخم هذا العام، حاز على اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

العريس يحمل اسم الزعيم

يبلغ العريس عادل رامي إمام 25 عامًا، وهو خريج قسم الإخراج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (دفعة 2023).

ورغم أنه لم يظهر بعد في أعمال جماهيرية، إلا أنه أخرج عدة مشاريع طلابية خلال دراسته، ويبدو أنه يتجه بثقة نحو مستقبل فني واعد في مجال الإخراج.

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