أسامة كمال في ذكرى رحيل صالح سليم: أسطورة وقدوة

أحيا الإعلامي أسامة كمال، ذكرى رحيل المايسترو صالح سليم الـ23، رئيس النادي الأهلي الراحل، واصفًا إياه بـ"الأسطورة".

وأضاف خلال برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة " dmc"، مساء الثلاثاء، أن صالح سليم ليس مجرد أسطورة بالمفهوم التقليدي للاعب ماهر يسيطر على الكرة بذكاء، ولكنه أسطورة بالخُلق والعمل والذكاء.

وتابع: "الأسطورة مش مجرد واحد بيباصي الكورة وبيلعب حلو، الأسطورة هو صالح سليم.. صاحب الخلق والعمل والدأب والذكاء"، مشيرًا إلى أن تجربته الإدارية لا تقل تفردًا عن مسيرته الكروية.

ووصف "صالح سليم" بـ"القدوة"، مضيفًا: "رحم الله المايسترو صالح سليم.. قدوة ومثل يُحتذى به".

ذكرى رحيل صالح سليم

وأحيا الحساب الرسمي للنادي الأهلي، ذكرى رحيل صالح سليم، نجم القلعة الحمراء ورئيس النادي السابق، والتي توافق اليوم، وكتب حساب الأهلي عبر موقع "إكس": تحل اليوم ذكرى رحيل "صالح سليم" أسطورة الأهلي والأب الروحي.. لن ننساك يا مايسترو.

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