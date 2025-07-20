خطوات وإجراءات والأوراق المطلوبة للتقديم في معاهد التمريض بالأزهر الشريف

أعلنت جامعة الأزهر عن إتاحة التسجيل في معاهد تمريض الأزهر، وفتح باب التقديم لتنسيق القبول بالمعاهد الفنية للتمريض بمستشفيات جامعة الأزهر، وهي كالتالي:

أماكن معاهد التمريض بجامعة الأزهر

المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي.



المعهد الفني للتمريض بمستشفى الزهراء الجامعي.



المعهد الفني للتمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي.



المعهد الفني للتمريض بمستشفى دمياط الجامعي.



المعهد الفني للتمريض بمستشفى أسيوط الجامعي.

رابط التسجيل للتقديم في معاهد التمريض بجامعة الأزهر

رابط التسجيل من خلال هذا الرابط

وأوضحت جامعة الأزهر أن التقديم في معاهد تمريض الأزهر متاح من يوم 17 يوليو 2025 وحتى 29 من نفس الشهر، وعلى المتقدمين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال المعاهد "قانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 1961"

ويشترط التنسيق الذي أقره كل مجلس إدارة معهد مع مراعاة شروط الالتحاق بالمعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر.



وأعلنت جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول (425) درجة وألا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن (30) درجة، على أن الأولوية للمجموع الأعلى والقبول طبقًا للتوزيع الجغرافي كالتالي:-



- القاهرة الكبرى (المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي - المعهد الفني للتمريض بمستشفى الزهراء الجامعي- المعهد الفني للتمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي).



- الوجه البحري (المعهد الفني للتمريض بمستشفى دمياط الجامعي).



- الوجه القبلي (المعهد الفني للتمريض بمستشفى اسيوط بجامعة الأزهر).



شروط القبول في معاهد التمريض بجامعة الأزهر

ويشترط الحصول على شهادة إتمام الشهادة الإعدادية فقط طبقًا لقرار المجلس الأعلى للأزهر وأن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحاصلة على الشهادة الإعدادية الازهرية حديث التخرج دور أول عام دراسي (2024/ 2025).



ويشترط ألا يقل السن في بداية العام الدراسي أول أكتوبر2025 عن 14 سنة ولا يزيد عن 16 سنة واجتياز الكشف الطبي والتحقق من الامراض (المعدية – المزمنة- النفسية) ولا يسمح للطالبة بالزواج اثناء فترة الدراسة حتى لا تتعرض للفصل من المعهد.



وفي حالة قبول الطالبة يتعهد ولى الأمر والطالبة بأداء فترة الامتياز ومدتها (6) أشهر بعد ظهور النتيجة في فتره اقصاها (۳ شهور) مباشرة يليها فترة التكليف عامان داخل مستشفيات جامعة الأزهر ويجوز مدها الى عامين اخرين.



ويشترط أن يتم تقديم المستندات في المعهد التابع للمستشفي.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاهد التمريض بجامعة الأزهر



وكشفت جامعة الأزهر عن المستندات المطلوبة للتقديم في معاهد تمريض الأزهر وهي:

- صوره طبق الأصل من شهادة الاعدادية الازهرية معتمدة بختم النسر وختم الإدارة التعليمية.



- بيان نجاح أصل للشهادة الاعدادية معتمدة بختم النسر وختم الإدارة التعليمية.



- صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

- صورة من شهادة حسن سير وسلوك



- (۱۲) صورة شخصية حديثة مقاس 4* 6 عليها اسم الطالبة بالحجاب.

- نتيجة تحليل سكر (صائم وفاطر) وايضًا تحليل دلائل فيروسات (B-C-HIV) وصورة دم كاملة.



- صورة بطاقة ولي الأمر: (الاب والام).

- ملف التقديم من المعهد في حالة عدم قبول الطالبة لا يسترد ثمن الملف.

- يشترط وجود ولاية تعليميه معتمده ومختومة يختم النسر في حالة انفصال الوالدين عند التقديم.



- يتم قبول الطالبات الجدد ابتداء من: الخميس الموافق ( 17 / 7 / 2025م).



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