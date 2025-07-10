للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025 – 2026 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف – ش. شوبير – ميدان الحلمية – القاهرة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2024 – 2025 م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة).

مصروفات معهد التقديم في معهد التمريض التابع لوزارة الأوقاف

بمصروفات دراسية على النحو التالي:

الصف الأول الثانوى 15000ج

ملاحظة: هذه المصروفات هي للطالبات اللاتي سيتقدمن من هذا العام. أما الطالبات المسجلات بالمعهد فمصاريف كل دفعة منهن حسب شروط إعلانها.



تدفع المصروفات على دفعتين، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى 70% بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام وذلك حتى لا يتم استبعادها من القبول ـ والدفعة الثانية 30% مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك طبقا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة خلال أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف.

شروط القبول في معهد التمريض التابع لوزارة الأوقاف



1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو الثانية.

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة..

3. الالتزام فى القبول بالمجاميع الأعلى أولًا على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

4. أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

5. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

6. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

7. يشمل اختبار القدرات تحريري (اختبار في اللغة العربية، اختبار في اللغة الإنجليزية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي)، على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة.

8. كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات ( الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن.............. ).

9. الكشف الطبي ( يتم بواسطة القومسيون الطبي ( اللجان الطبية بالمستشفى ) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي كشف رمد، كشف باطنة، كشف أنف وحنجرة، كشف عظام، بالإضافة لبعض التحاليل والأشعة ورسم القلب ).

ملحوظة ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات



الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد التمريض التابع لوزارة الأوقاف



1-استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2025م ومرفق صورة منها.

2-شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- أصل بيان نجاح الصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي.

4-شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

5-عدد (6) صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

6-صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل ودوسيه كبسولة للأوراق.

7-رسوم تقديم الملف بالمعهد ( 200جنيها).

- ملحوظة ليس لولي الأمر الحق فى الرجوع إلى المدرسة لرد هذه الأوراق أو رسوم تقديم الملف حال عدم قبول ابنته بالمدرسة.

- فى حال اجتياز الطالبة الاختبارت السابقة يتم اتباع الآتي للالتحاق بالمعهد:-



- قيمة كراسة القبول 2000جنيهًا فقط شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب، أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها، بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي، صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر، شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة، عدد 8 صور حديثة 4x6، صورة بطاقة ولي الأمر، إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان.



- فى حالة اجتياز الطالبة الاختبارات السابقة يتم إحضار أصول الشهادات، مع فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف، مع إيصال سداد المصروفات خلال ثلاثة أيام بمستشفى الدعاة وأخذ تعهد الطالبة وكذلك ولي الأمر بقبول التكليف بمستشفى الدعاة والمواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة وزارة الأوقاف بعد تخرجها ( وكذلك إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، وعدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة ).

- ملحوظة ليس لولي الأمر الحق فى الرجوع إلى المدرسة أو المستشفى لرد قيمة كراسة القبول في حال عدم قبول ابنته بالمدرسة.

- ليس لولي الأمر الحق فى الرجوع إلى المدرسة أو المستشفى لرد قيمة المصروفات بعد دفعها بخزينة المستشفى بأي حال من الأحوال.



مواعيد التقديم والاختبارات في معهد التمريض التابع لوزارة الأوقاف



سيتم فتح باب القبول من يوم السبت الموافق 12/07/2025م. طبقا لأعلى المجاميع وذلك على النحو التالي:

1- من مجموع 261 إلى -280 درجة من يوم السبت 12/07/-13/07 يومان.

2- من مجموع 260- 251 درجة من يوم 14/7- 15/7 يومان.

3- من مجموع 250-235 درجة من يوم 16/07/-17/07 يومان.



السبت 19/07/2025م. للمتخلفين من الأيام السابقة ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والقبول لأعلى المجاميع وبعدها يتم اختبارات القدرات والمعلومات العامة وأيضا ( اختبار الإملاء اللغة الإنجليزية الحاسب الآلي).

وسوف يتم الإعلان عن موعد اختبارات القدرات.( الإملاء اللغة الإنجليزية الحاسب الآلي).

وسوف يتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي وكشف الهيئة على موقع وزارة الأوقاف.

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة قبول الطالبات الجدد بعد اعتمادها من وزير الأوقاف.



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