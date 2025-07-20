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الصحة: اعتماد 61 منشأة رعاية أولية من «GAHAR»

المنشآت الصحية، فيتو
المنشآت الصحية، فيتو
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في إطار التزامها الراسخ بتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول 7 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 61 منشأة.

تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية 

يأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتهيئة المنشآت لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة تلبي أعلى معايير الجودة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اعتماد هذه المنشآت يعكس جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الأولية، التي تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية والإدارية، مع التركيز على تقديم رعاية صحية تتمحور حول سلامة المريض ورضاه.

من جانبه، شدد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، على أهمية التقييم المستمر والمتابعة الميدانية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية. وأوضح أن اعتماد «GAHAR» يشمل تقييمًا شاملًا للأداء الإكلينيكي والإداري، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المريض، مما يعزز كفاءة المنشآت ويضمن تقديم خدمات صحية مستدامة. كما أشار إلى الجهود المكثفة لتطوير قدرات الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز كفاءة الفرق الطبية والإشرافية.

معايير صارمة تضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى

وأضافت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن المنشآت المعتمدة، والتي بلغ عددها 61 منشأة خارج محافظات التأمين الصحي الشامل، تخضع لمعايير صارمة تضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى. 

وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة المنتفعين وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة.

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وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في العمل على توسيع نطاق الاعتماد وتطوير المنشآت الصحية، بما يدعم رؤيتها لتقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز مكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.

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التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي GAHAR الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

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