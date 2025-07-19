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«100 يوم صحة» تقدم 5.47 مليون خدمة طبية مجانية خلال 4 أيام

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 5 ملايين و469 ألفًا و630 خدمة طبية مجانية خلال أربعة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

 

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس 405 آلاف و908 خدمات طبية مجانية، مشيرا إلى أن الحملة تقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقا لهذا التعاون قدمت الحملة نحو 60 ألفًا و112 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت 147 ألفًا و108 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 53 ألفًا و200 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 6 آلاف و402 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 19 ألفًا و518 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 2856 خدمة، كما قدمت الحملة 7 آلاف و71 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و468 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 47 ألفًا و766 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 576 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 5 آلاف و605 خدمات.

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وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 51 ألفًا و226 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

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