ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن الحكومة السورية تواجه صعوبة في تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة السويداء، وسط دوي أصوات الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون بعد أيام من الاشتباكات.

تقارير: الحكومة السورية تواجه صعوبة في تنفيذ وقف إطلاق النار بالسويداء



و أفادت وكالة "رويترز" بأن دوي إطلاق نار يسمع من داخل مدينة السويداء ويمكن مشاهدة سقوط قذائف في القرى المجاورة. ولم ترد بعد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة في السويداء جنوبي سوريا منذ يوم الأحد الماضي، إلى 940 قتيلا، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تتواصل الاشتباكات بعدة مواقع مع تدخل قوات الأمن لفضها.

وتتواصل الاشتباكات رغم إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقفا لإطلاق النار والتزامه "حماية الأقليات" ومحاسبة "المنتهكين" من أي طرف، مع بدء نشر قوات الأمن في السويداء.

وجاء الإعلان عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بينهما، ودعوة المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك "الدروز والبدو والسنة لإلقاء سلاحهم" لوقف التصعيد.

وعقد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، مباحثات ثلاثية تناولت جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.

كما رحب الصفدي وباراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المستهدفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

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