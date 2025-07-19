وزير سوري: المشهد في السويداء معقد والوضع الإنساني ينذر بكارثة

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، اليوم السبت، إن الوزارة جاهزة لإدخال المساعدات الطبية إلى المشافي في السويداء فور توفر الظروف المناسبة.

وزير سوري: المشهد في السويداء معقد للغاية والوضع الإنساني سيئ

وأضاف وزير الطوارئ أن المشهد في السويداء معقد للغاية وأن الوضع الإنساني كارثي.

وأوضح الصالح أنه تم تشكيل غرف عمليات مشتركة تضم وزارات مختلفة، كما تم تشكيل 21 مركز إيواء في درعا، مضيفا أن الوزارة في طور تجهيز 20 مركزا آخر.

وأكد وزير الطوارئ السوري أن هناك فرقًا ميدانية في معبري بصرى الشام وبصرى الحرير، تقوم بتأمين كل العائلات التي تود الانتقال إلى مناطق أخرى.

بالإضافة إلى أنه تم تنسيق الجهود بين المنظمات المحلية والإنسانية الدولية، حسب قوله.

وشدد الصالح على أن حادثة اختطاف حمزة العمارين وهو رئيس مركز في الدفاع المدني هو حادث مؤسف ويعرقل جهود العمل الإنساني، مطالبا بإطلاق سراح العمارين "لأن اختطافه يحد من عمليات التدخل الإنسانية في الكثير من مناطق السويداء.

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