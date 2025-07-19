السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

تصعيد جديد، 2000 درزي بينهم جنود بجيش الاحتلال يستعدون للانضمام للقتال في السويداء

السويداء سوريا، فيتو
السويداء سوريا، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقرير لها اليوم السبت أن "حوالي 2000 شخص من أبناء الطائفة الدرزية أعلنوا خلال الـ24 ساعة الماضية عن نيتهم الانضمام للقتال في سوريا"، على خلفية أحداث السويداء.

أحداث السويداء في سوريا 


وجاء في وثيقة تحمل أسماء وأرقام هويات، ومن بينهم من يخدمون في جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وقوات الأمن، وخدمة الاحتياط الفعّالة، جاء فيها: "نحن نستعد للتطوع للقتال إلى جانب إخوتنا في السويداء. لقد حان وقتنا لنكون جاهزين للدفاع عن إخوتنا، وأرضنا وديننا".

وتعد هذه الخطوة تصعيدا من أبناء الطائفة الدرزية وتثير قلقا لدى قيادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

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ويأتي هذا التطور بعد أيام من اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا، تدخلت على إثرها القوات الحكومية في محاولة لـ "فض النزاع"، فيما انسحبت لاحقا إثر اتفاق أولي.

وشنت إسرائيل يوم الأربعاء "دفاعا عن الدروز" و"حماية لأمنها"، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق.

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سوريا السويداء الطائفة الدرزية جيش الاحتلال

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