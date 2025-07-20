هدنة مناخية حتى نهاية الأسبوع.. استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى الجمعة المقبل.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصعيد.. وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل

يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وبالرغم من تحسن الأحوال الجوية من حيث حرارة الطقس، إلا أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تعكر صفو هذا الانخفاض، حيث تشهد بعض المناطق نشاطا للرياح وسقوطا للأمطار.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

تحذير من سرعة الرياح على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على بعض شواطىء البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2:25 متر.

ويكون هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.



تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والرمال والأتربة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 25 و درجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

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