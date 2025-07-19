الطقس اليوم، انكسار الموجة الحارة، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد يسجل 45 درجة، رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

تبدأ الموجة شديدة الحرارة في الانكسار بعد أن كانت بلغت ذروتها الخميس الماضي حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت انخفاضًا طفيفًا على أغلب الأنحاء بقيم تصل حتى 3 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.



نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد" حلايب،شلاتين" وذلك على فترات متقطعة.

وكانت قد حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 25 و درجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 33

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

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