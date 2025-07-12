طقس رايح جي، درجات الحرارة تداعب الوجه البحري والقاهرة، الصعيد يواجه الجحيم، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تشهد البلاد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة مئوية، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على الحدود

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق "حلايب، شلاتين".

وأكد الدكتور محمود شاهين رئيس التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الأحمر تتأثر بسقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وذلك عندما يمتد الفاصل المدارى من شمال السودان وحتى جنوب مصر.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة كثيفة تكونت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وغرب القاهرة، الرابعة فجرا واستمرت حتى الثامنة صباحا.



درجات الحرارة اليوم السبت



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 36, المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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