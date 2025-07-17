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موقع التنسيق يواصل استقبال طلبات اختبارات القدرات.. إرشادات هامة خلال التسجيل.. وعميد الفنون التطبيقية بحلوان يوضح المعايير ومعدل النجاح

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

اختبارات القدرات 2025، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، بلغ  ٢٨ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات 2025

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)
٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)
٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان
٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان
٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا
٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

معايير اختبارات القدرات ومعدل النجاح

من جانبه قال الدكتور شريف حسن عميد كلية الـفنون التطبيقية بحلوان، إن الكلية بدأت في استقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات، لافتًا إلى ضرورة اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات للالتحاق بالكلية، بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى وفقا لتنسيق الجامعات 2025.

وأضاف عميد الكلية أن امتحانات القدرات لكلية فنون تطبيقية تتضمن سؤالين تصميم ورسم مقسمين إلى 60 درجة للرسم و40 للتصميم، مشيرًا إلى أهمية حصول الطلاب على 60 درجة للنجاح في اختبارات القدرات.

youtube

وأوضح الدكتور شريف حسن أن الهدف من اختبارات القدرات هو معرفة قدرة الطالب على الإبداع والابتكار والتصميم ورسم المجسمات، مضيفا أنه لا توجد أسئلة نظرية خاصة بامتحان القدرات لكلية الفنون التطبيقية.

تعليمات هامة للطلاب خلال اختبارات القدرات

وحذرت وزارة التعليم العالي الطلاب من بعض الأمور الهامة في اختبارات القدرات، كما وجهت بعض التعليمات التي من الضروري الإلتزام بها وهي كالتالي:

  • ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
  • الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.
  • غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.
  • ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

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