أحمد شريف وعمرو ناصر يقودان هجوم الزمالك في مواجهة الشمس وديا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي يخوض به الفريق ودية الشمس، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل الزمالك ضد الشمس

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد.

علي نوفل.

حسام عبد المجيد.

مصطفى الزنارى.

هاني ياسر.

أحمد حمدي.

سيف جعفر

حازم أسامة.

أحمد شريف.

عمرو ناصر.

سيف الجزيري.

معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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