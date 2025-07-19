السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

أحمد سمير نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك

أحمد سمير
أحمد سمير

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين أحمد سمير، نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

أحمد سمير نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك

وأوضح حامد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن التعيين جاء بالتنسيق مع مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، وذلك نظرًا لما يتمتع به أحمد سمير من خبرات وكفاءة فنية عالية.

وأشار إلى أن سمير بدأ مباشرة مهام عمله رسميًا، في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق الموسم الجديد.

ورحل مهاب ياسر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2025-2026.

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك 

وحصل اللاعب على استغناء موجه من الزمالك لـ حرس الحدود للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر في نادي الزمالك أن مهاب ياسر تنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض نظير الرحيل إلى حرس الحدود.

وواصل: “تم وضع بند في عقد انتقال مهاب ياسر إلى حرس الحدود بأحقية الزمالك في الحصول على 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل”.

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الزمالك ينهي الرتوش الأخيرة في صفقة مدافع زد

وأنهى مسئولو نادي الزمالك، الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع فريق زد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدعيم خط الدفاع في صفوف القلعة البيضاء.

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