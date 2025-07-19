صفقات تنتظر الحسم في الزمالك.. مدافع زد على رأس الأولويات.. جون إدوارد يعقد جلسة أخيرة مع مسئولي بتروجت لضم حامد حمدان.. والتعاقد مع أحمد ربيع يتوقف على هذا الأمر

لا صوت يعلو فوق صوت ميركاتو الصيف في نادي الزمالك الذي يقوده بجدارة حتى الأن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.

حسم صفقات أحمد ربيع وحامد حمدان ومحمد اسماعيل

ويكثف نادي الزمالك جهوده في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق، استجابة لطلبات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي طالب بدعم خط الوسط والدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لحسم صفقتي حامد حمدان، لاعب بتروجت وأحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطة الجهاز الفني لتدعيم مركز خط الوسط.

ويعقد جون إدوارد جلسة أخيرة وحاسمة مع مسئولي بتروجت من أجل التعاقد مع حامد حمدان بعد فشل المفاوضات الأخيرة ورفض الفريق البترولي بيع اللاعب.

ويستغل الزمالك، تمسك حامد حمدان بالانتقال إلى الأبيض ليضغط على بتروجت من أجل ضم اللاعب.

فيما تتوقف صفقة أحمد ربيع على انتقال مصطفى شلبي إلى صفوف البنك الأهلي.

ضم المدافع محمد إسماعيل

وفي الإطار نفسه، دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات متقدمة مع نادي زد لضم المدافع محمد إسماعيل، لتعويض الغياب الطويل للمدافع أحمد حسام، الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن المفاوضات مع زد تسير بشكل إيجابي، وهناك رغبة مشتركة في إنهاء الصفقة خلال أقرب وقت ممكن.

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

وتعاقد الزمالك خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

تقديم صفقتين جديدتين خلال ساعات

كما أنهى الزمالك صفقتين ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عنهما خلال ساعات وهما الفلسطيني ادم كايد والشاب المغربي عبد الحميد معالي.

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات قادما من اتحاد طنجة، ليكون أحد صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

شارك عبدالحميد معالي مع الفريق الأول لاتحاد طنجة، وهو في سن صغير، حيث شارك رفقة الفريق وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط، عام 2023.

وبرغم من أن معالي لم يبلغ من العمر سوى 19 عاما، الا أنه شارك مع فريق اتحاد طنجة في 45 مباراة بواقع 2193 دقيقة، صنع خلالها 3 اهداف فقط، بينما لم يسجل أي هدف.

وتبلغ القيمة السوقية لـ عبد الحميد معالي 350 ألف يورو.

ادم كايد

وخضع الجناح الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك المنتظرة للكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف الأبيض قادمًا من نادي بريدا الهولندي في صفقة انتقال حر.

وكان كايد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، تمهيدًا للانضمام إلى القلعة البيضاء، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي على التفاصيل الشخصية لعقد يمتد لخمسة مواسم، ضمن خطة الزمالك لتدعيم الخط الهجومي بعناصر شابة ومميزة.

ومن المنتظر، أن ينتظم اللاعب في معسكر الفريق فور إعلان الصفقة رسميًا، ليبدأ رحلته مع الزمالك تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

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