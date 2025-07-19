السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

شاهد ملخص مباراة الزمالك ورع وهدف ناصر ماهر

الزمالك
الزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك، ملخص مباراة الفريق أمام رع والتي أقيمت  أمس الجمعة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك  على نظيره رع، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

 

هدف الزمالك في مرمى رع 

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

 

تشكيل الزمالك ضد رع في الشوط الأول 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

ملخص مباراة الزمالك ورع 

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفًا سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلًا من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفني للفريق بكل من، سيف الجزيري وأحمد شريف وأحمد حمدي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وعلي نوفل وهاني ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلًا من العناصر التي شاركت منذ بداية اللقاء.
وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.

 

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