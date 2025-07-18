الزمالك يخوض ودية رع بـ نيو لوك الصفقات.. الظهور الأول لـ السعيد بعد إعلان التجديد.. وقرار من فيريرا قبل موقعة اليوم

تترقب جماهير نادي الزمالك اليوم الظهور الأول لصفقات النادي الجديدة عند خوض ودية رع، التي تأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم أمام فريق رع، على ملعب نادي النادي، بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وسيستغل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لقاء اليوم لتجربة جميع اللاعبين، وستشهد المباراة مشاركة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك في الفترة الماضية.

وسيشهد لقاء الزمالك أمام فريق رع الظهور الأول للرباعي الجديد في الفريق، وهم المهدي سليمان حارس المرمى وعمرو ناصر وأحمد شريف إلى جانب الأنجولي شيكو بانزا، الذين انضموا خلال الأيام الماضية منذ بدء المعسكر في العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الابيض غدًا السبت مع فريق الشمس في ثاني التجارب الودية بالمعسكر، على أن يختتم ودياته بمواجهة فريق وادي دجلة يوم الجمعة المقبل.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

من ناحية اخرى وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مهمة بعد تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأعلن نادي الزمالك رسميًّا، تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

أول تعليق من عبد الله السعيد

وكتب عبد الله السعيد عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام: “اخترت أن أختتم المسيرة في حضرة الكيان الكبير نادي الزمالك”.

وتابع: “اخترتُ أن أضع النقطة الأخيرة في سطرٍ كتبه جمهورٌ لا يعرف سوى لغة الحب ولا يُقرأ إلا بحروف الوفاء”.

وأضاف: “شكرًا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي”.

وأضاف: "وعدٌ من القلب، أن أهب كل ما تبقى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة".

عبد الله السعيد مستمر مع الزمالك موسمين

ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران أمس الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام نظيره رع اليوم الجمعة.

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