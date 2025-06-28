خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

كشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، موضحة أن المؤشرات الرئيسية في الأسواق استعادت اتجاهها الصعودي بعد أسابيع من التذبذب والتوتر وشكلت العودة إلى الأداء الإيجابي دلالة على مرونة هذه الأسواق وقدرتها على التفاعل السريع مع المستجدات الإقليمية في ظل تحسن شهية المخاطرة وعودة التدفقات الاستثمارية تدريجيا.

ووسط هذه الأجواء رصدت أسواق المال الخليجية والمصرية مكاسب قوية مدعومة بانخفاض وتيرة التوترات الجيوسياسية وعودة بعض الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وحققت مؤشرات الأسهم الأمارتيه مكاسب قوية خلال 4 جلسات بعد هدوء التوترات في المنطقة وارتفع مؤشر سوق دبي 6.21%، مغلقًا عند 5683.91 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008 بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 3.92% خلال 4 جلسات مغلقًا عند 9886.23 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي بمقدار 168 مليار درهم، خلال 4 جلسات حيث أضاف سوق دبي المالي 49.1 مليار درهم ليلامس التريليون درهم عند 992 مليار درهم.

فيما أضاف سوق أبوظبي 118.8 مليار درهم إلى 3.08 تريليونات درهم، ليصل إجمالي القيمة للسوقين إلى 4.08 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس.

وأضافت انه ضخ المستثمرون الأجانب في السوقين 570.5 مليون درهم منها 273.33 مليون درهم في سوق أبوظبي و297.17 مليون درهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال 4 جلسات 9.82 مليارات درهم منها 6.17 مليار درهم في أبوظبي و3.65 مليار درهم في دبي والكميات المتداولة 3.47 مليار سهم منها 1.81 مليار سهم في أبوظبي و1.66 مليار سهم في دبي من خلال 194719 صفقة.



سوق دبي



ارتفع مؤشر سوق دبي بدعم من صعود أسهم قيادية في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق والاتصالات والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية التقديرية، مقابل تراجع أسهم في قطاع السلع الاستهلاكية.



سوق أبوظبي



ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بدعم من ارتفاع أسهم قيادية في قطاعات المالية والعقار والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والمرافق والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية.



السوق السعودية



سجل السوق السعودية أداءً استثنائيًا هذا الأسبوع مرتفعة بنحو 4.3% في أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2023 وصولًا إلى النقطة 11068.27 نقطة.

وسجلت قيم التداول 28.09 مليار ريال وأحجام التداول 1.5 مليار سهم عبر 2.6 مليون صفقة تقريبا.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع 9.09 تريليونات ريال تقريبا.



الكويت



وعن آداء المؤشرات الكويتية استعادت السوق الكويتية مكاسبها الأسبوعية في الأسبوع الأخير ليسجل المؤشر الرئيسي نموا بأكثر من 4.5% مغلقا عند مستوى 7251.11 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام 342.27 نقطة أو بنسبة 4.30% لينهي التعاملات عند 8293.37 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر السوق الأول إلى مستوى 8963.22 نقطة بما يشكل نموا بنحو 4%

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق الكويتية 49.56 مليار دينار بما يشكل ارتفاعًا بنحو 4.35% حوالي 2.07 مليار دينار مقارنة بمستواها في نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت أحجام التداول الأسبوعية 2.69 مليار سهم بارتفاع 4.20% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

لكن قيم التداول سجلت تراجعا بنحو 11.21% مسجلة 510.32 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 9.57% إلى 132.74 ألف صفقة وذلك في أسبوع اقتصر على أربع جلسات تداول فقط.

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