بعد أزمة أسماء جلال، أزهري يوضح سبب تحريم عمل الرجال بمهنة كوافير سيدات

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز شرعًا أن يعمل الرجل في مهنة مصفف شعر للسيدات، لأن هذا العمل يتطلب الاطلاع على عورات النساء أو ما يجب ستره عن غير المحارم، وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بغض البصر وصيانة الحياء والخصوصية.

أسامة قابيل: الإسلام وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية

وأوضح الدكتور قابيل، خلال تصريحات خاصة لفيتو، أن الإسلام وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، مشيرًا إلى أن المرأة مأمورة بالاحتشام والرجل مأمور بغض البصر، والعمل في مثل هذه المهن يتنافى مع هذه المبادئ الشرعية.

وأضاف أن الأصل في المهن أن تكون مباحة طالما لا تشتمل على محرم أو تؤدي إليه، ولكن مهنة تصفيف الشعر للسيدات بالنسبة للرجل فيها محاذير شرعية مؤكدة، خاصة ما يتعلق بالنظر أو اللمس، وكلاهما مما لا يجوز إلا بين الزوجين أو المحارم.

أسامة قابيل: رزق الإنسان لا يكون إلا بالحلال

ودعا الدكتور أسامة قابيل إلى أن تُسند هذه المهنة للنساء فقط، صيانة للآداب الشرعية وحفظًا للخصوصية، مشددًا على أن رزق الإنسان لا يكون إلا بالحلال، وأن البركة تأتي من الأعمال التي لا شبهة فيها.

وتابع: "ينبغي على الشباب أن يحرصوا على اختيار المهن التي تحفظ لهم دينهم وكرامتهم وتُرضي الله عز وجل، فطلب الرزق لا يكون أبدًا على حساب تعاليم الدين أو ضوابط الشرع".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها مصفف شعر، أعلن اعتزال المهنة بعد عمله مع الفنانة أسماء جلال بسبب “حرمانية” العمل في هذا المجال على حد تعبيره.

ومن جانبها أعلنت الفنانة أسماء جلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعر أدلى بتصريحات مثيرة عنها، واعتزل مهنة تصفيف الشعر، مشيرا إلي أن لمس شعر الفتيات حرام.

وقالت أسماء جلال خلال حسابها عبر موقع “فيس بوك” إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، مقدمة الشكر لكل الجهات المختصة.

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