السبت 19 يوليو 2025
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ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين
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أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ويقوم بالتعدي لفظيًا على أحد المواطنين، مدعومًا بتعليق صوتي يشير إلى قيامه بتهديد المبلغ وادعائه كونه موظفًا بإحدى الجهات الحكومية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، والذي تبيّن أنه صاحب محل للبصريات ومقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، أثناء مروره بدائرة قسم شرطة ثانِ السلام، واعترف بادعائه الكاذب بكونه موظفًا حكوميًا بغرض ترهيب المتواجدين في موقع الحادث ومنعهم من التدخل أو تصويره، أملًا في الهروب من المساءلة القانونية.

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الأجهزة الأمنية النيابة العامة إنتحال صفة بمحافظة القاهرة سيارة يسير عكس الإتجاه قسم شرطة ثان السلام محافظة القاهرة

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