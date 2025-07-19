السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بدمياط 

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– أكثر من 9 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين

كما تم ضبط قطعتى سلاح ناري "بدون ترخيص" بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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