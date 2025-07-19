إصابة شخصين في مشاجرة بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء عدد من الأشخاص على آخرين بالضرب في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

مشاجرة بحلوان إثر خلافات على ثمن مشتريات

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات تتعلق بعملية بيع وشراء، حيث تضمن الطرف الأول مالك كشك وعاطل (أحدهما مصاب بكدمة في الرأس)، بينما ضم الطرف الثاني عاطلين (أحدهما مصاب كذلك بكدمة بالرأس).

واستخدم الطرفان عصيًا خشبية خلال المشاجرة، ما أسفر عن الإصابات المتبادلة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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