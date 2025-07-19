السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة بحلوان

مشاجرة بحلوان أثر
مشاجرة بحلوان أثر خلافات على ثمن مشتريات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء عدد من الأشخاص على آخرين بالضرب في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

 

مشاجرة بحلوان إثر خلافات على ثمن مشتريات 

 

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات تتعلق بعملية بيع وشراء، حيث تضمن الطرف الأول مالك كشك وعاطل (أحدهما مصاب بكدمة في الرأس)، بينما ضم الطرف الثاني عاطلين (أحدهما مصاب كذلك بكدمة بالرأس).

ضبط سائق اعتدى على راكب بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكب وتهديده بسلاح أبيض في الإسكندرية

واستخدم الطرفان عصيًا خشبية خلال المشاجرة، ما أسفر عن الإصابات المتبادلة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة حلوان مشاجرة بحلوان محافظة القاهرة وزارة الداخلية بيع وشراء

مواد متعلقة

ضبط سائق اعتدى على راكب بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكب وتهديده بسلاح أبيض في الإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بمدينة نصر

السجن المؤبد والمشدد لقاتلي شاب في الخانكة بالقليوبية

ضبط طالب قاد سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية

القبض على طفل فيديو قيادة سيارة نقل بكفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع "العسلية " بمحافظة الغربية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

تطورات جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك مجانا

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

ضبط سائق اعتدى على راكب بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والأزمات

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

المزيد
الجريدة الرسمية