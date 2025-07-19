لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، رابط وخطوات الاستعلام وتفاصيل ما قبل الإعلان

تعيش آلاف الأسر المصرية حالة من الترقب مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، والتي لم تُعتمد حتى الآن، إذ يواصل قطاع المعاهد الأزهرية عمليات المراجعة والرصد النهائى للدرجات قبل رفعها على الموقع الرسمي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وتشير المؤشرات إلى أن النتيجة سيتم الكشف عنها رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأسبوع الأخير من يوليو أو بداية أغسطس.

مستجدات التصحيح والرصد لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية



انتهت أعمال التصحيح الخاصة بأعمال نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية رسميًا في جميع المراكز التابعة للأزهر، وبدأت مرحلة الرصد وتجميع الدرجات بمشاركة أكثر من 22 ألف معلم، داخل 16 مركزًا موزعين على مختلف المحافظات، لضمان الدقة في النتائج النهائية.

عدد الطلاب والمقار المقامة للامتحانات



شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام مشاركة 173,808 طلاب وطالبات، بواقع 100,714 في القسم الأدبي و73,094 في القسم العلمي، موزعين على 577 لجنة في أنحاء الجمهورية.

الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025



تُتاح النتيجة عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر (azhar.eg) وعبر الرابط المباشر (natiga.azhar.eg)، وهو الرابط الوحيد المعتمد، مع ضرورة توخي الحذر من المواقع غير الرسمية التي تدعي عرض النتيجة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار خدمة “نتيجة الثانوية الأزهرية 2025”.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على “عرض النتيجة” لظهور التفاصيل كاملة.

التظلمات والدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية



عادةً ما يتم فتح باب التظلمات بعد إعلان النتيجة مباشرة، ليتمكن الطلاب من مراجعة أوراقهم، كما سيتم لاحقًا الإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني للراسبين أو المتغيبين.

تحذيرات للطلاب والأسر



ينصح بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروابط الوهمية، والاعتماد فقط على الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر، مع التحضير المسبق لاختيار الكليات أو المسارات الدراسية بناءً على المؤشرات المتوقعة.

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