رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، كل ما تريد معرفته عن موعد الإتاحة وخطوات الاستعلام

تترقّب آلاف الأسر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، بينما لم تُعتمد حتى لحظة إعداد هذا التقرير وما زالت في مرحلة المراجعة والرصد النهائي قبل الرفع الإلكتروني، وسط ترجيحات بأن الإعلان سيتم في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري أو مطلع أغسطس عبر مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

التقديرات تفيد بأن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 ستُعلَن رسميًا في مؤتمر بمقر المشيخة نهاية يوليو أو مع أول أيام أغسطس إذا استدعت أعمال المراجعة وقتًا إضافيًا، وهو إطار زمني مرتبط بمدة الانتهاء من الرصد بعد اكتمال التصحيح.

وضع أعمال التصحيح والمراجعة الآن

وأُغلِقت أعمال التصحيح اليوم السبت في المراكز المعتمدة لتبدأ مرحلة الرصد التي تمتد نحو عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 22 ألف معلم داخل 16 مركزًا للتصحيح موزعة على مختلف المحافظات.

أعداد المتقدمين للامتحانات هذا العام

وبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدمين للامتحانات 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة في الجمهورية، بين القسم الأدبي 100,714، والقسم العلمي 73,094.

الرابط الرسمي الوحيد للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

المنصّات الرسمية المخصصة لإظهار النتيجة والوصول إليها يتم عبر صفحات بوابة الأزهر الرسمية أو صفحة النتائج المخصصة (results.html)، مع تجنّب الروابط غير المعتمدة التي تُعيد نشر المحتوى دون صلاحية لإظهار الدرجات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عند الإتاحة

الدخول على بوابة الأزهر أو صفحة النتائج الرسمية.

اختيار أيقونة “نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025”.

إدخال رقم الجلوس (وقد تتيح المنصة أحيانًا خيار الرقم القومي).

الضغط على “عرض النتيجة” لتظهر المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يُنصَح بالتأكد من صحة رقم الجلوس قبل الإرسال لتجنب رسائل الخطأ أو تأخير التحميل.

الطعون (التظلمات) بعد الإعلان

بعد اعتماد النتيجة تُفتح عادةً نافذة الطعون (التظلمات) على المواد وفق آلية يعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، ويُنشَر لاحقًا رابط متابعة نتائج الطعون على البوابة الرسمية؛ لذا على الطالب متابعة تبويب “نتيجة طعون شهادات الثانوية الأزهرية” والأخبار ذات الصلة في قسم نتائج الامتحانات.

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