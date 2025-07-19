السبت 19 يوليو 2025
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ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بالشرقية

ندوة توعوية بمخاطر
ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات ببلبيس

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية،  أنه تنفيذًا لمبادرة بداية واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتحت شعار " الاستثمار في الوقاية "، قامت إدارة التعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوة توعوية للشباب والفتيات أعضاء مركز شباب التنمية الشبابية ببلبيس، وذلك بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

 

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تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال 

 أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهية وفنية) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية، لافتًا إلى أن الخط الساخن يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.

 

صقل المهارات وتنمية القدرات 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

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مبادرات وأنشطة تفاعلية للأطفال 

 مشيدا بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ندوة توعوية الاستثمار فى الوقاية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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