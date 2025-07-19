تفاصيل قرض الأطباء في البنوك المصرية

حدد بنك القاهرة عددا من الشروط الرئيسية، التي يتم من خلالها العمل على إتمام عملية تمويل قرض الأطباء، للحصول عليه بسهولة من أي فرع من فروع البنك.

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمَّن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات: (بشري - أسنان - علاج طبيعي).

ويأتي على قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الأطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

الهدف من التمويل

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية

مدة النشاط

حد أدنى 3 سنوات

عمر المقترض

من 25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض

مدة القرض

من 6 أشهر حتى 84 شهرًا

الحد الأدنى لقيمة القرض

20 ألف جم

الحد الأقصى لقيمة القرض

2 مليون جم

نسبة التمويل

90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم

الدفعة المقدمة

10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم

نسبة عبء الدين

50 % (من الدخل المحتسب)

معدل العائد المطبق

5% متناقصة سنويًّا (بشرط التزام العميل بشروط المبادرة)

المستندات المطلوبة لقرض الأطباء

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لقرض الأطباء من بنك القاهرة ما يلي:

صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية.

صورة من كارنيه النقابة.

صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمنا تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها.

السجل التجاري الخاص بالمورد.

صورة من البطاقة الضريبية.

ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

وفي سياق متصل يقدم بنك مصر لعملائه من الأطباء خدمة تمويل وقرض الأطباء.

وتشمل خصائص قرض الأطباء في بنك مصر ما يلي:

1. أعلى قيمة قرض تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري.

2. أطول مدة قرض تصل الى 7 سنوات.

3. أقل سعر عائد.

4. أقل مصاريف إدارية.

5. وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

6. إمكانية سداد المديونيات الأخرى.

7. إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة للحصول علي قرض الأطباء في بنك مصر مايلي:

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. صورة من تصريح مزاولة المهنة.

4. صورة من البطاقة الضريبية.

5. كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور باسم العميل أو اسم شركته أو كشف حساب معاملات ماكينة POS.

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