الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نقابة الأطباء بإسرائيل تهدد بالإضراب

مظاهرات في إسرائيل،
مظاهرات في إسرائيل، فيتو

هددت نقابة الأطباء في إسرائيل بإضراب الجهاز الصحي في حال لم تحترم الحكومة قرارات المحكمة العليا، وذلك على خلفية أزمة إقالة رئيس الشاباك.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس جامعة تل أبيب، قوله: “لن نعلن الإضراب في الجامعات فحسب بل سنشلّ المرافق الاقتصادية كافة”.

احتجاجات كبيرة في إسرائيل 

وقال رئيس جامعة تل أبيب: الاحتجاجات الشعبية تقوّي المحكمة العليا خصوصا إذا قررت أن إجراءات الحكومة غير قانونية.

txt

بن غفير: رئيس الشاباك كاذب ومجرم ويحاول تنفيذ انقلاب

وأضاف: هناك من يطالب بتخفيف زخم المظاهرات حتى يصدر قرار المحكمة العليا لكن هذا خطأ خطير.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنها "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة وهي حكومة إجرامية ولا ينبغي طاعتها".

 

لابيد يهاجم حكومة نتنياهو 

وقال لبيد: على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل رئيس الشاباك المحكمة العليا

مواد متعلقة

بن غفير: رئيس الشاباك كاذب ومجرم ويحاول تنفيذ انقلاب

بسبب تحقيقات تحويل قطر أموالا لمكتب نتنياهو، مشاجرة بين رئيس الشاباك وبن غفير

الأكثر قراءة

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

هل تسببت في انفصال فنانة شابة عن زوجها؟ رد غريب من مجدي الهواري (فيديو)

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

وزير الصحة: إصابة 23 ووفاة 6 آخرين في حادث غرق غواصة الرحلات بالغردقة

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في كأس مصر

منوعات

المزيد

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. السرّي السقطي، طبيب القلوب

ما عاقبة من يطلب دينًا غير الإسلام؟ محمد سيد طنطاوي يرد

هل البث المباشر للدروس الدينية يغني عن حضورها في المساجد؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية