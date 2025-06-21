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بعد غيبوبة استمرت 3 سنوات، نقابة الأطباء تنعى الطبيبة نشوى بدوي شهيدة الواجب

الطبيبة الشابة د.
الطبيبة الشابة د. نشوى عاطف بدوي، فيتو

نعت نقابة الأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الطبيبة الشابة د. نشوى عاطف بدوي، المدرس المساعد بقسم التخدير بكلية الطب – جامعة طنطا، والتي وافتها المنية بعد 3 سنوات من دخولها في غيبوبة، وذلك إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء أداء واجبها المهني داخل النوبتجية.

 

جمعت بين العلم والتفوق والعطاء والالتزام

وقالت النقابة لقد كانت الفقيدة مثالًا نادرًا للطبيبة المخلصة، التي جمعت بين العلم والتفوق، والعطاء والالتزام، حتى آخر لحظة من حياتها، لتلتحق بكوكبة شهداء الواجب من أبناء هذا الوطن، الذين وهبوا أعمارهم في خدمة المرضى ورعاية أرواح الناس.

ولدت الفقيدة عام 1992، وتخرجت من كلية الطب – جامعة طنطا بتفوق ضمن دفعة 2015، ثم التحقت بالعمل بمستشفيات جامعة طنطا طبيبًا مقيمًا في قسم التخدير عام 2017، وتمت ترقيتها إلى مدرس مساعد بالقسم عام 2020، وكانت زوجةً لطبيب الأطفال د. محمد عبد السلام، وأمًّا حنونة لأطفال لم تكتمل فرحتهم بها.

رحيل د. نشوى المفاجئ في عمر الزهور

إن رحيل د. نشوى المفاجئ في عمر الزهور، وسط محراب الطب، ليس خسارة لأسرتها وحدها، بل للوطن بأسره، ولكل من عرفها زميلةً متفانية، وطبيبة قدوة، وإنسانًا نبيلًا.

تتقدم نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، ولزملائها بقسم التخدير، ولطلابها ومحبيها، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

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