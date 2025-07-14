كرة السلة، تعرف على مباريات منتخب السيدات في الأفروباسكت
كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل بكوت ديفوار.
ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:
26 يوليو | مصر × كوت ديفوار - 8:30 مساء
27 يوليو | مصر × أنجولا - 5 مساء
ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار وأنجولا.
وجاءت قرعة مجموعات بطولة الأفروباسكت كالتالي:
المجموعة الأولى: مصر - كوت ديفوار - أنجولا
المجموعة الثانية: مالي - الكاميرون - جنوب السودان
المجموعة الثالثة: السنغال - أوغندا - غينيا
المجموعة الرابعة: نيجيريا - موزمبيق - رواندا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا