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رياضة

كرة السلة، تعرف على مباريات منتخب السيدات في الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل بكوت ديفوار.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

26 يوليو | مصر × كوت ديفوار - 8:30 مساء

27 يوليو | مصر × أنجولا - 5 مساء

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار وأنجولا.

وجاءت قرعة مجموعات بطولة الأفروباسكت كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - كوت ديفوار - أنجولا

المجموعة الثانية: مالي - الكاميرون - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: السنغال - أوغندا - غينيا

المجموعة الرابعة: نيجيريا - موزمبيق - رواندا.

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كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات بطولة الأفروباسكت مصر كوت ديفوار

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